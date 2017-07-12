Денисов: "Локомотив" по-особенному настроится на матч за Суперкубок со "Спартаком"

БАКОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" будет иметь особый настрой на матч за Суперкубок России со столичным "Спартаком". Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Игорь Денисов.

В среду "Локомотив" провел тренировку на базе в Баковке. В пятницу клуб примет участие в матче за Суперкубок против "Спартака", который пройдет в Москве на стадионе "Локомотив" и начнется в 21:30 мск.

"Я сейчас футболист "Локомотива" и буду выходить на поле и играть так, как играл. Мне все равно, Суперкубок это или нет, потому что даже в товарищеском матче мы будем играть на полную катушку. Это московское дерби, и на "Спартак" настрой будет особенным, независимо от того, какой это турнир", - сказал Денисов.

"Я играл много матчей в Лиге чемпионов, которые проводились в 22:45, так что никаких проблем со времени начала матча за Суперкубок нет, ничего страшного. Что касается аншлага, это фантастическое ощущение, мне очень нравится, когда есть ажиотаж, давление, я от этого кайфую. В целом хотелось бы, чтобы на "Локомотив" ходило побольше болельщиков, но я скажу спасибо тем, кто ходит и поддерживает. Прошлый сезон был тяжелый, в чемпионате выступили не очень хорошо, но взяли Кубок, а это попадание в Лигу Европы", - добавил игрок.

"Победить в Суперкубке будет здорово, но вы понимаете, что следующие три плохие игры - болельщики опять уйдут. Надо просто играть на протяжении всего сезона хорошо", - заключил Денисов.

"Спартак" является действующим чемпионом России, а "Локомотив" - обладателем Кубка страны.