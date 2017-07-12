Немец Киттель выиграл 11-й этап веломногодневки "Тур де Франс"

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ТАСС, 12 июля. Немец Марсель Киттель из бельгийской команды Quick Step одержал победу на 11-м этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Дистанцию 203,5 км он преодолел за 4 часа 34 минуты 27 секунд.
Вторым стал голландец Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo), третьим финишировал датчанин Хаген Эдвальд Боассон (Dimension Data).
Для Киттеля эта победа стала пятой на текущем "Тур де Франс" и второй подряд, всего в карьере на "Большой петле" он выиграл 14 этапов. 29-летний немец лидирует в очковой классификации, набрав 335 баллов. Его ближайший преследователь, австралиец Майкл Мэттьюс из команды Sunweb, набрал 202 очка, третьим идет другой немец Андре Грайпель из Lotto Soudal (171).
В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум из команды "Скай" (47:1.55). Вторым идет итальянец Фабио Ару из казахстанской "Астаны" (отставание 18 секунд), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+51).
"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.