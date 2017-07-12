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Сеничев: игры "Трактора" в конце декабря увенчают празднование 70-летия клуба

Спорт
12 июля, 18:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Цикл мероприятий, связанный с юбилеем клуба, пройдет в Челяюинске с 18 по 24 декабря, матчи против "Динамо" и "Локомотива" состоятся 25 и 27 декабря

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МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Домашние матчи "Трактора" с минским "Динамо" и ярославским "Локомотивом" в декабре в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станут кульминацией Недели хоккея в Челябинске, связанной с юбилеем клуба. Об этом ТАСС сообщил директор "Трактора" Иван Сеничев.

В среду КХЛ обнародовала календарь регулярного чемпионата на сезон-2017/18. В предварительной версии календаря "Трактор" в декабре играл девять матчей в гостях, а в январе восемь игр - дома. "Трактор" просил лигу поместить в расписание домашние матчи в декабре, чтобы приурочить их к Неделе хоккея. В окончательном варианте календаря челябинский клуб 25 декабря сыграет дома с "Динамо", а 27-го - с "Локомотивом".

"Мы просили изменить именно этот момент. В конце декабря клуб празднует 70-летие: мы хотели бы сделать для болельщиков в Челябинске праздник, и КХЛ пошла нам навстречу, - сказал Сеничев. - Эти матчи увенчают Неделю хоккея, посвященную юбилею "Трактора". Челябинские болельщики увидят красочное околохоккейное шоу".

Неделя хоккея - цикл мероприятий для болельщиков в Челябинске с 18 по 24 декабря, связанный с 70-летним клуба, который отмечается 24 декабря.

"Трактор" становился бронзовым призером чемпионата СССР (1977), финалистом Кубка Гагарина (2013), бронзовым призером чемпионата России (2012), победителем регулярного чемпионата КХЛ (2012).

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