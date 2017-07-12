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Мантуров убежден, что ВФП войдет в состав Ассоциации водных видов спорта

Спорт
12 июля, 18:57 UTC+3 ОЗЕРО КРУГЛОЕ область/ 12, июля. /ТАСС

В состав новой организации уже согласились вступить Российская федерация прыжков в воду, Федерация синхронного плавания России и Федерация водного поло России

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Денис Мантуров

Денис Мантуров

© Донат Сорокин/ТАСС

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация плавания (ВФП) войдет в состав Ассоциации водных видов спорта. Такое мнение на заседании наблюдательного совета федерации высказал председатель органа, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Заседание наблюдательного совета ВФП проходит в среду на базе "Озеро Круглое".

"Было бы странно, если бы Всероссийская федерация плавания не вошла в ассоциацию, потому что это основа и костяк водных видов сорта. Сегодня мы обсудим итоги и анализ предложений, которые прорабатывались. Три федерации уже подтвердили свое участие: это водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду, поэтому мы должны принять решение, если не окончательное, то точно предварительное", - отметил Мантуров.

"Мы не говорим сейчас о персоналиях, только об организационном формате этой ассоциации. Конечно, должен быть один руководитель. А каждый из глав федераций должны войти в состав наблюдательного совета ассоциации и продолжать управлять своими организациями. К выбору того, кто будет управлять ассоциацией, мы должны подойти взвешенно, найти компромисс", - добавил он.

Предложение о создании объединенной Ассоциации водных видов спорта было принято в марте на заседании высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания. В состав новой ассоциации уже согласились вступить Российская федерация прыжков в воду, Федерация синхронного плавания России и Федерация водного поло России.

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