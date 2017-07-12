Реконструкция ростовского Дворца спорта завершится в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Реконструкция одного из крупнейших спортивных сооружений юга России - ростовского Дворца спорта - завершится к 2020 году. На подготовку проектно-сметной документации из регионального бюджета выделен 51 млн рублей, проектирование займет порядка 18 месяцев, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"В течение 2017-2018 года будет разработана проектно-сметная документация, а сами работы по реконструкции должны пройти в 2019-2020 годах", - говорится в сообщении.

По словам министра по физической культуре и спорту региона Самвела Аракеляна, капремонт оборудования во дворце спорта не проводился с 1967 года, с момента открытия. "Мы не имеем права рисковать безопасностью наших спортсменов и болельщиков, поэтому было принято вынужденное, но необходимое решение о переходе объекта на особый режим работы", - приводит пресс-служба слова министра.

Он также отметил, что первыми с ограничениями столкнулись воспитанники школы зимних видов спорта "Снежинка", которых перевели на другие спортобъекты из-за аварийного состояния помещения. Затем из дворца спорта переехали сотрудники Центра спортивной подготовки № 1. Кроме того, хоккейный клуб "Ростов" вынужден провести новый сезон на своей тренировочной базе "Айс Арена".

Что касается гандбольного клуба "Ростов-Дон", для которого дворец спорта является домашней площадкой, то им, по данным пресс-службы, в предстоящем сезоне объект будут сдавать в аренду. Для проведения домашних игр потребуется ремонт кровли, которая сейчас находится в аварийном состоянии. Он будет осуществляться за счет средств гандбольного клуба.