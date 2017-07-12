Команда НФЛ "Даллас" стала самым дорогим спортивным клубом по версии Forbes

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ТАСС, 12 июля. Команда североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Даллас Ковбойс" стала самым дорогим спортивным клубом в мире по версии журнала Forbes. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте издания.
Стоимость клуба составляет $4,2 миллиарда. "Даллас" второй год подряд становится самым дорогой спортивной командой в мире. Второе место в списке занимает американский бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкис", стоимость которого оценена в $3,7 миллиарда. Английский "Манчестер Юнайтед" - третий в списке (стоимость - $3,69 миллиарда), что делает его самым дорогой футбольной командой.
Испанские "Барселона" и "Реал" занимают четвертое и пятое места в рейтинге соответственно, их стоимость оценивается в $3,64 миллиарда и $3,58 миллиарда. Мадридский "Реал" в прошлогоднем рейтинге Forbes являлся вторым самым дорогим спортивным клубом мира. Еще один клуб НФЛ "Нью-Инглэнд Пэтриотс" идет шестым (3,40). Другой клуб, базирующийся в Нью-Йорке, - баскетбольный "Нью-Йорк Янкис" - седьмой (3,30).
Замыкают первую десятку рейтинга команда НФЛ "Сан- Франциско Форти Найнерс" и баскетбольный "Лос-Анджелес Лейкерс". Стоимость обоих клубов равна трем миллиардам долларов.