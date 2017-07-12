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Хорват Чилич обыграл люксембуржца Мюллера и вышел в полуфинал Уимблдона

Спорт
12 июля, 19:06 UTC+3 ТАСС

Выход в полуфинал Уимблдона стал для 28-летнего спортсмена лучшим результатом на турнире за карьеру

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ТАСС, 12 июля. Хорват Марин Чилич одержал победу над люксембуржцем Жилем Мюллером в матче 1/4 финала Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов).

Чилич, "посеянный" на турнире под седьмым номером, выиграл у Мюллера (16) в пяти сетах со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1. Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. В понедельник люксембуржец в пятисетовом матче четвертого круга, который продолжался 4 часа 48 минут, обыграл испанца Рафаэля Надаля (4).

Выход в полуфинал Уимблдона стал для 28-летнего хорвата лучшим результатом на турнире за карьеру. В течение предыдущих четырех лет Чилич доходил до четвертьфинала в Лондоне, но неизменно проигрывал на этой стадии.

В полуфинале Чилич сыграет с американцем Сэмом Куэрри (24), который в четвертьфинале в пяти сетах одержал победу над первой "ракеткой" мира и действующим победителем Уимблдона британцем Энди Марреем.

Уимблдон завершится 16 июля.

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