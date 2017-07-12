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Воронежские спортсмены выиграли два золота в прыжках в воду на Спартакиаде

Спорт
12 июля, 19:12 UTC+3 ТАСС

Соревнования по прыжкам в воду проходят в Казани во Дворце водных видов спорта

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ТАСС, 12 июля. Спортсмены из Воронежской области Геннадий Вагин и Андрей Турков в паре с Валерием Сафоновым завоевали золотые медали в соревнованиях по прыжкам в воду на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Вагин одержал победу в прыжках в воду с трехметрового трамплина, набрав 350,20 балла. Второе место занял Макисм Малофеев из Пензенской области, набравший 341,80 балла. Вячеслав Качанов, представляющий Московскую область, стал бронзовым призером с результатом 339,30 балла.

Турков и Сафонов выиграли соревнования по синхронным прыжкам с вышки (306,501). Второе место заняли московские спортсмены Сандро Рогава и Александр Воропаев (304,80). Бронза досталась представителям Московской области Качанову и Александру Волкову (291,57).

В прыжках с метрового трамплина в соревнованиях девушек первенствовала Александра Бибикина из Пензенской области, набравшая 245,60 балла. Ее землячка Яна Большакова (235,70) завоевала серебро, третьей стала Екатерина Беляева (235,2) из Москвы. В синхронных прыжках с вышки победу одержали москвички Беляева и Анастасия Тарасова (244,98), еще две девушки, представляющие Пензенскую область, Полина Саекова и Ирина Асташкина (227,52) заняли второе место. Третьими стали Марина Шишканова и Анна Энговатова (216,39) из Московской области.

Соревнования по прыжкам в воду проходят в Казани во Дворце водных видов спорта, который принимал чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и Универсиаду в 2013 году.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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