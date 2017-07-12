Сарсания: "Зенит" практически реализовал план по трансферам российских игроков

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Санкт- петербургский "Зенит" практически завершил трансферную кампанию по трансферам российских футболистов. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

В текущее межсезонье в "Зенит" перешли защитник Денис Терентьев, полузащитники Далер Кузяев, Дмитрий Богаев, Александр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз. Также в СМИ была информация о том, что клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к 27-летнему нападающему "Краснодара" Федору Смолову.

"Что касается российских футболистов, то тот список, который был, мы практически реализовали. Повторюсь, по нападающему футбольного клуба "Краснодар" Смолову мы переговоры не вели", - сказал Сарсания.

Ранее газета "Советский Спорт" опубликовала информацию о том, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не нуждается в услугах нападающих команды Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

"Что касается информации о том, что Роберто Манчини не заинтересован в услугах Дзюбы и Кокорина, то ничего не могу комментировать. Вы слышали такое? Лично я - нет", - отметил Сарсания.

В чемпионате России сезона-2016/17 "Зенит" занял третье место.