Шайхутдинов: Спартакиада даст толчок развитию прыжков в воду в Татарстане

ТАСС, 12 июля. Соревнования по прыжкам в воду, которые проходят в Казани в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся, дадут толчок развитию этого вида спорта в Татарстане. Такое мнение высказал первый заместитель министра по делам молодежи и спорту Татарстана Халил Шайхутдинов, слова которого приводит пресс-служба турнира.

В среду в Казани во Дворце водных видов спорта прошел первый день соревнований по прыжкам в воду в рамках Спартакиады. Было разыграно четыре комплекта медалей, спортсмены из Татарстана не смогли попасть на пьедестал. "Надеюсь, Спартакиада даст толчок развитию этого вида спорта в республике", - заявил Шайхутдинов.

В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта, а в 2013 году - Универсиаду. "Совсем недавно этот Дворец принимал звезд со всего мира, это наследие необходимо использовать. Спартакиада проходит по 44 видам спорта и отрадно, что республике достался такой красивый вид, как прыжки в воду. Тем более, у нас один из крупнейших дворцов в России", - добавил Шайхутдинов.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.