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Сарсания: "Зенит" имеет трансферные предложения по футболисту Гарсии

Спорт
12 июля, 19:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Эрнани и Маурисио, вероятно, покинут команду, Луиш Нету останется

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Хави Гарсия (справа)

Хави Гарсия (справа)

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Санкт- петербургский "Зенит" имеет предложения по трансферу футболиста Хави Гарсии. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

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Хави Гарсия

Футболист Хави Гарсия намерен остаться в "Зените" еще как минимум на сезон

Ранее агент 30-летнего полузащитника сообщал о намерении игрока провести сезон-2017/18 в составе "Зенита".

"По Гарсии есть предложения, однако с игроком и его агентом данный вопрос мы еще не обсуждали", - сказал Сарсания.

Также СМИ сообщали ранее о возможном уходе полузащитников Эрнани и Маурисио, а также защитника Луиша Нету. "Нету - игрок "Зенита", он остается в команде. Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут команду", - заявил Сарсания.

"Зенит" в чемпионате России сезона-2016/17 занял третье место и примет участие в квалификации Лиги Европы.

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