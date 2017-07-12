Грищук сыграл вничью с Раджабовым в шестом туре этапа Гран-при по шахматам в Женеве

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ТАСС, 12 июля. Российский гроссмейстер Александр Грищук сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым в партии шестого тура этапа Гран-при Международной шахматной федерации в Женеве.
Россиянин Ян Непомнящий оказался сильнее соотечественника Эрнесто Инаркиева, Александр Рязанцев обыграл венгра Рихарда Раппорта, Петр Свидлер сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, Дмитрий Яковаенко - с голландцем Анишем Гири.
Пентала Харикришна из Индии переиграл армянина Левона Ароняна, китаец Ли Чао - украинца Павла Эльянова, китаянка Хоу Ифань - Салеха Салема из ОАЭ, партия Борис Гельфанд (Израиль) - Майкл Адамс (Англия) завершилась вничью.
После шестого тура в таблице Грищук делит лидерство с Раджабовым и Харикришной, в их активе по 4 очка. Далее идут Мамедьяров, Свидлер, Ли Чао, Непомнящий (по 3,5 очка), Аронян, Адамс, Гельфанд, Яковенко, Гири, Рязанцев (по 3), Инаркиев, Эльянов, (по 2,5), Хоу Ифань (2), Салем, Раппорт (по 1,5). Следующий тур пройдет в четверг.
Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.
Этап в Женеве завершится 15 июля.