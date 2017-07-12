Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грищук сыграл вничью с Раджабовым в шестом туре этапа Гран-при по шахматам в Женеве

Спорт
12 июля, 20:42 UTC+3 ТАСС

После шестого тура в таблице Грищук делит лидерство с Теймуром Раджабовым и Пенталом Харикришной

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 июля. Российский гроссмейстер Александр Грищук сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым в партии шестого тура этапа Гран-при Международной шахматной федерации в Женеве.

Россиянин Ян Непомнящий оказался сильнее соотечественника Эрнесто Инаркиева, Александр Рязанцев обыграл венгра Рихарда Раппорта, Петр Свидлер сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, Дмитрий Яковаенко - с голландцем Анишем Гири.

Пентала Харикришна из Индии переиграл армянина Левона Ароняна, китаец Ли Чао - украинца Павла Эльянова, китаянка Хоу Ифань - Салеха Салема из ОАЭ, партия Борис Гельфанд (Израиль) - Майкл Адамс (Англия) завершилась вничью.

После шестого тура в таблице Грищук делит лидерство с Раджабовым и Харикришной, в их активе по 4 очка. Далее идут Мамедьяров, Свидлер, Ли Чао, Непомнящий (по 3,5 очка), Аронян, Адамс, Гельфанд, Яковенко, Гири, Рязанцев (по 3), Инаркиев, Эльянов, (по 2,5), Хоу Ифань (2), Салем, Раппорт (по 1,5). Следующий тур пройдет в четверг.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Этап в Женеве завершится 15 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки команды "Зенит" Бранислав Иванович и Артем Дзюба (слева направо) во время презентации игровой формы ФК "Зенит" сезона-2017/18
7
ФК "Зенит" презентовал новую форму команды на предстоящий сезон
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Демократы в Палате представителей США выдвинули на обсуждение вопрос импичмента Трампа
3
СК РФ возбудил дело по факту убийства российского туриста в Абхазии
4
От Антарктиды откололись две Москвы: с чем можно сравнить айсберг-гигант
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
Умерла актриса Ирина Бунина
7
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
Темы дня
Реклама