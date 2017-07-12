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Сборные Португалии и Англии сыграют в финале чемпионата Европы по футболу среди юниоров

Спорт
12 июля, 21:01 UTC+3 ТАСС

В полуфинале англичане оказались сильнее сборной Чехии, а португальцы - команды Нидерландов

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ТАСС, 12 июля. Сборные Португалии и Англии встретятся в финале чемпионата Европы по футболу среди юниоров (игроки младше 19 лет), который проходит в Тбилиси.

Португальцы в полуфинале со счетом 1:0 обыграли сборную Нидерландов. Единственный гол в матче забил полузащитник Жедсон Фернандеш на 24-й минуте.

Англичане также с минимальным счетом одержали победу над командой Чехии. Единственный гол на счету форварда Лукаса Нмечы, открывшего счет на третьей компенсированной минуте второго тайма.

Сборная России не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы.

Финал турнира пройдет 15 июля в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Игра начнется в 19:00 мск.

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