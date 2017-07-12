НБА уменьшит количество тайм-аутов для увеличения темпа матчей

НБА уменьшит количество тайм-аутов для увеличения темпа матчейСпорт 12 июля, 23:19
Япония представила на "Иннопроме" ванну с самонагревом и симуляторы усталости за рулемЭкономика и бизнес 12 июля, 22:25
Будущее мобильного ритейла РФ прояснится после объединения "Евросети" и "Связного"Экономика и бизнес 12 июля, 21:53
МИД РФ считает решение ЕСПЧ по делу о пропаганде гомосексуализма в России политизированнымПолитика 12 июля, 21:36
Демократы в Палате представителей США выдвинули на обсуждение вопрос импичмента ТрампаМеждународная панорама 12 июля, 21:30
Мировой нефтяной конгресс в Стамбуле - нефть, ОПЕК и технологииЭкономика и бизнес 12 июля, 21:17
Джокович не смог завершить четвертьфинал с Бердыхом на Уимблдоне из-за травмыСпорт 12 июля, 20:39
Президент Малави назвал Мадонну "символом материнского духа"Общество 12 июля, 20:30
Экс-президент Бразилии приговорен к 9,5 года тюрьмыМеждународная панорама 12 июля, 20:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 июля. Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) утвердил изменения в правилах, согласно которым максимальное количество тайм-аутов за матч сократится с 18 до 14. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Также в последние три минуты игры команды смогут брать только по два тайм-аута, тогда как ранее разрешалось брать три перерыва в последние две минуты игры.
"Эти изменения помогут достичь нашей цели по увеличению темпа и скорости матчей. Меньшее количество остановок и уменьшение времени бездействия, особенно в конце игры, улучшит просмотр баскетбола для наших болельщиков", - заявил президент НБА Байрон Спруэлл.
Таким образом, каждая команда сможет взять семь тайм- аутов за игру, в овертайме дополнительно команды получат по два тайм-аута вместо трех, как было ранее. Все тайм-ауты станут 75-секундными. Перерыв между второй и третьей четвертями будет длиться ровно 15 минут. Если команда не будет готова продолжить игру в установленное время, то на нее будет налагаться штраф.
Также совет управляющих принял решение поставить последний день обменов за 10 дней до Матча всех звезд НБА. Ранее последний день обменов проходил в первый четверг после Матча всех звезд.
Нововведения вступят в силу с сезона-2018/19.