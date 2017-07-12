НБА уменьшит количество тайм-аутов для увеличения темпа матчей

ТАСС, 12 июля. Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) утвердил изменения в правилах, согласно которым максимальное количество тайм-аутов за матч сократится с 18 до 14. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Также в последние три минуты игры команды смогут брать только по два тайм-аута, тогда как ранее разрешалось брать три перерыва в последние две минуты игры.

"Эти изменения помогут достичь нашей цели по увеличению темпа и скорости матчей. Меньшее количество остановок и уменьшение времени бездействия, особенно в конце игры, улучшит просмотр баскетбола для наших болельщиков", - заявил президент НБА Байрон Спруэлл.

Таким образом, каждая команда сможет взять семь тайм- аутов за игру, в овертайме дополнительно команды получат по два тайм-аута вместо трех, как было ранее. Все тайм-ауты станут 75-секундными. Перерыв между второй и третьей четвертями будет длиться ровно 15 минут. Если команда не будет готова продолжить игру в установленное время, то на нее будет налагаться штраф.

Также совет управляющих принял решение поставить последний день обменов за 10 дней до Матча всех звезд НБА. Ранее последний день обменов проходил в первый четверг после Матча всех звезд.

Нововведения вступят в силу с сезона-2018/19.