Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Афанасьева и Сивкова стартуют на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике

Спорт
13 июля, 0:03 UTC+3 ТАСС

Россиянки получили нейтральный статус от Международной ассоциации легкоатлетических федераций

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 июля. Чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет стартует в четверг в польском Быдгоще. В турнире примут участие россиянки Клавдия Афанасьева и Кристина Сивкова, которые получили нейтральный статус от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Афанасьева и Сивкова получили специальные разрешения от IAAF, позволяющие им стартовать в официальных международных стартах под нейтральным флагом. Афанасьева выступит в ходьбе на 20 км, Сивкова стартует на дистанции 100 м.

Квалификация женской 100-метровки пройдет в четверг (начало - 11:30 мск), старт финального забега в этой дисциплине запланирован на 17:16 пятницы. Личный рекорд Сивковой - 11,22 секунды, он уступает лучшим показателям конкуренток на первенстве Европы. Хотя в нынешнем сезоне быстрее этого результата среди приехавших в Польшу спортсменок не бежал еще никто, главным же фаворитом будет 19-летняя хозяйка турнира Ева Свобода.

Афанасьева выступит в воскресенье - старт ходьбы на 20 км среди женщин запланирован на 12:00 мск. В случае выполнения на этом турнире квалификационного норматива (1:36.00) Афанасьева получит путевку на взрослый чемпионат мира, который пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. 21-летняя россиянка имеет лучший личный рекорд среди всех участниц молодежного чемпионата Европы (1:26.37) и лучший среди конкуренток результат сезона в мире - 1:28.29.

На чемпионате Европы будет разыграно 44 комплекта медалей, соревнования пройдут в течение четырех дней на стадионе "Завиша", где выступает местный футбольный клуб из Быдгоща.

Молодежные первенства Европы по легкой атлетике проводятся с 1997 года с двухлетним интервалом, нынешний турнир - 11-й по счету. Год назад в эстонском Таллине сборная России завоевала четыре золотые медали - победителями стали Николай Марков и Мария Пономарева в ходьбе на 20 км, Илья Иванюк в прыжках в высоту и Дмитрий Чижиков в тройном прыжке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки команды "Зенит" Бранислав Иванович и Артем Дзюба (слева направо) во время презентации игровой формы ФК "Зенит" сезона-2017/18
7
ФК "Зенит" презентовал новую форму команды на предстоящий сезон
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Демократы в Палате представителей США выдвинули на обсуждение вопрос импичмента Трампу
2
Госдеп назвал гипотетическими возможные ответные меры со стороны РФ по дипсобственности
3
В ДНР напомнили, что Киев должен согласовывать законы с республиками Донбасса
4
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
5
Трамп считает, что Путина больше устроила бы Клинтон в качестве президента США
6
Украина из-за нехватки моркови вынуждена закупать ее в Европе
7
От Антарктиды откололись две Москвы: с чем можно сравнить айсберг-гигант
Темы дня
Реклама