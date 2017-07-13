Афанасьева и Сивкова стартуют на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике

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ТАСС, 13 июля. Чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет стартует в четверг в польском Быдгоще. В турнире примут участие россиянки Клавдия Афанасьева и Кристина Сивкова, которые получили нейтральный статус от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Афанасьева и Сивкова получили специальные разрешения от IAAF, позволяющие им стартовать в официальных международных стартах под нейтральным флагом. Афанасьева выступит в ходьбе на 20 км, Сивкова стартует на дистанции 100 м.
Квалификация женской 100-метровки пройдет в четверг (начало - 11:30 мск), старт финального забега в этой дисциплине запланирован на 17:16 пятницы. Личный рекорд Сивковой - 11,22 секунды, он уступает лучшим показателям конкуренток на первенстве Европы. Хотя в нынешнем сезоне быстрее этого результата среди приехавших в Польшу спортсменок не бежал еще никто, главным же фаворитом будет 19-летняя хозяйка турнира Ева Свобода.
Афанасьева выступит в воскресенье - старт ходьбы на 20 км среди женщин запланирован на 12:00 мск. В случае выполнения на этом турнире квалификационного норматива (1:36.00) Афанасьева получит путевку на взрослый чемпионат мира, который пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. 21-летняя россиянка имеет лучший личный рекорд среди всех участниц молодежного чемпионата Европы (1:26.37) и лучший среди конкуренток результат сезона в мире - 1:28.29.
На чемпионате Европы будет разыграно 44 комплекта медалей, соревнования пройдут в течение четырех дней на стадионе "Завиша", где выступает местный футбольный клуб из Быдгоща.
Молодежные первенства Европы по легкой атлетике проводятся с 1997 года с двухлетним интервалом, нынешний турнир - 11-й по счету. Год назад в эстонском Таллине сборная России завоевала четыре золотые медали - победителями стали Николай Марков и Мария Пономарева в ходьбе на 20 км, Илья Иванюк в прыжках в высоту и Дмитрий Чижиков в тройном прыжке.