Министры спорта стран - членов ЮНЕСКО проведут конференцию в Казани

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Международная конференция министров спорта и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание (МИНЕПС), откроется в четверг в Казани. Конференция пройдет в течение трех дней под эгидой ЮНЕСКО.

В мероприятии примут участие руководители и представители органов власти в области спорта 205 государств - членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных организаций. С приветственным словом участникам форума обратилась генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

На конференции выступит генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли. Во вторник он посетил офис Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы лично ознакомиться с работой организации и оценить прогресс в ее работе. Форум посетит также генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

Основной темой форума станет обсуждение хода реализации положений, закрепленных в Международной хартии физического воспитания и спорта, принятой ЮНЕСКО в 2015 году, а также Берлинской декларации МИНЕПС от 2013 года.

13 июля пройдут параллельные заседания экспертного форума (начало - 14:30 мск), 14 и 15 июля состоятся пленарные заседания. Форум пройдет в бизнес-центре казанской гостиницы "Корстон". Оргкомитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, в его состав входят, в числе других, министр спорта РФ Павел Колобков и президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

Впервые конференция МИНЕПС состоялась в 1976 году в Париже. Россия принимает форум во второй раз - в 1988 году Москва стала местом проведения второй конференции МИНЕПС.