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СМИ: черногорец Джорджевич покинул футбольный клуб "Зенит"

Спорт
13 июля, 1:41 UTC+3 ТАСС

Нападающий расторг контракт из-за малого количества игрового времени

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Лука Джорджевич

Лука Джорджевич

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Черногорский нападающий Лука Джорджевич расторг контракт с петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает портал cdm.me.

По данным интернет-ресурса, 23-летний футболист принял такое решение, так как не мог гарантировать себе место в основном составе команды. Отмечается, что в форварде заинтересованы несколько европейских клубов, в частности, шотландский "Селтик".

Джорджевич перешел в "Зенит" в 2012 году. На правах аренды он выступал за голландский "Твенте", итальянскую "Сампдорию" и испанскую "Понферрадину". Срок контракта нападающего был рассчитан до лета 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за "Зенит" 10 матчей в чемпионате России и забил один мяч.

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