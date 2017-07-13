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Сборная Панамы обыграла команду Никарагуа в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Спорт
13 июля, 3:37 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась волевой победой сборной Панамы со счетом 2:1

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ТАСС, 13 июля. Сборная Панамы победила команду Никарагуа со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), который проходит в США.

Встреча группы В прошла в Тампе. В составе победителей отличились Исмаэль Диас (50-я минута) и Габриэль Торрес (57), у проигравших мяч на счету Карлоса Родригеса (48).

Также в квартете В выступают команды США и Мартиники, они свой матч проведут позже в четверг.

Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в 1/4 финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.

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