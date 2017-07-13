Сборная США победила команду Мартиники в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

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ТАСС, 13 июля. Сборная США обыграла команду Мартиники со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.
Встреча группы В состоялась в Тампе. В составе хозяев первенства мячи забили Омар Гонсалес (54) и Джордан Моррис (64, 76), у проигравших отличился Кевин Парсемейн (66, 76).
Положение команд в группе после второго тура: 1. США (4 очка), 2. Панама (4), 3. Мартиника (3), 4. Никарагуа (0). В заключительном туре группового этапа состоятся матчи Панама - Мартиника (15 июля) и Никарагуа - США (16 июля).
Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в 1/4 финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.