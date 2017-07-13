Умер один из основных фигурантов дела о коррупции в ФИФА Чак Блейзер

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ТАСС, 13 июля. Вовлеченный в скандалы со взятками бывший высокопоставленный чиновник Международной федерации футбола (ФИФА) американец Чак Блейзер скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает AFP.
После показаний Блейзера, который в разное время был членом исполнительного комитета ФИФА и генеральным секретарем Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), правоохранительные органы 27 мая 2015 года арестовали несколько высокопоставленных чиновников ФИФА в Цюрихе за два дня до выборов президента организации.
Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн.
Блейзер был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, в июле 2015 года. Уже на тот момент он проходил лечение от рака и был прикован к инвалидному креслу.