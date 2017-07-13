Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер один из основных фигурантов дела о коррупции в ФИФА Чак Блейзер

Спорт
13 июля, 6:43 UTC+3 ТАСС

После его показаний в 2015 году разгорелся крупнейший в истории организации скандал

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 июля. Вовлеченный в скандалы со взятками бывший высокопоставленный чиновник Международной федерации футбола (ФИФА) американец Чак Блейзер скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает AFP.

После показаний Блейзера, который в разное время был членом исполнительного комитета ФИФА и генеральным секретарем Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), правоохранительные органы 27 мая 2015 года арестовали несколько высокопоставленных чиновников ФИФА в Цюрихе за два дня до выборов президента организации.

Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн.

Блейзер был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, в июле 2015 года. Уже на тот момент он проходил лечение от рака и был прикован к инвалидному креслу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коррупционный скандал в ФИФА
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки команды "Зенит" Бранислав Иванович и Артем Дзюба (слева направо) во время презентации игровой формы ФК "Зенит" сезона-2017/18
7
ФК "Зенит" презентовал новую форму команды на предстоящий сезон
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла народная артистка России Тамара Миансарова
2
Азаров: Украину ждет смена власти и возвращение изгнанных политиков
3
Захарова назвала видео о "лесных братьях" попыткой НАТО извратить историю
4
Reuters: в Крым поставлены две новые турбины, "похожие на производимые Siemens"
5
"Аэрофлот" отменяет в четверг 14 рейсов из-за непогоды
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
Конгрессмены США не смогли начать обсуждение законопроекта санкций против РФ
Темы дня
Реклама