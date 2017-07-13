СМИ: итальянский "Кротоне" ведет переговоры с футболистом "Зенита" Маурисио

ТАСС, 13 июля. Итальянский футбольный клуб "Кротоне" ведет переговоры с полузащитником российского "Зенита" Маурисио. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, "Кротоне" намерен подписать контракт с 28-летним бразильцем после того, как он договорится о расторжении соглашения с санкт-петербургским клубом.

Ранее портал O Jogo сообщил, что Маурисио ведет переговоры с "Зенитом" о досрочном расторжении контракта, так как на него не рассчитывает новый главный тренер команды Роберто Манчини.

Маурисио перешел в "Зенит" в январе 2016 года из грозненского "Терека" (нынешнее название "Ахмат"). Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2019 года.

В прошедшем сезоне футболист провел 27 матчей за петербургскую команду во всех турнирах, в которых забил два мяча. Маурисио является обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе "Зенита".