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СМИ: итальянский "Кротоне" ведет переговоры с футболистом "Зенита" Маурисио

Спорт
13 июля, 9:02 UTC+3 ТАСС

По данным сайта журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио, "Кротоне" хочет подписать бразильца в качестве свободного агента

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Маурисио

Маурисио

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

ТАСС, 13 июля. Итальянский футбольный клуб "Кротоне" ведет переговоры с полузащитником российского "Зенита" Маурисио. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, "Кротоне" намерен подписать контракт с 28-летним бразильцем после того, как он договорится о расторжении соглашения с санкт-петербургским клубом.

Ранее портал O Jogo сообщил, что Маурисио ведет переговоры с "Зенитом" о досрочном расторжении контракта, так как на него не рассчитывает новый главный тренер команды Роберто Манчини.

Маурисио перешел в "Зенит" в январе 2016 года из грозненского "Терека" (нынешнее название "Ахмат"). Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2019 года.

В прошедшем сезоне футболист провел 27 матчей за петербургскую команду во всех турнирах, в которых забил два мяча. Маурисио является обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе "Зенита".

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