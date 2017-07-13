СМИ: итальянский "Кротоне" ведет переговоры с футболистом "Зенита" Маурисио

"Слован" попросил КХЛ об отсрочке по выплатам долгов игрокамСпорт 13 июля, 9:52
СМИ: "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил "Боруссии" €85 млн за футболиста ОбамеянгаСпорт 13 июля, 9:43
Боксер Трояновский проведет еще один поединок до конца годаСпорт 13 июля, 9:17
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-ПетербургОбщество 13 июля, 9:05
СМИ: итальянский "Кротоне" ведет переговоры с футболистом "Зенита" МаурисиоСпорт 13 июля, 9:02
Первый год премьерства Терезы Мэй - искусство политического боксированияМеждународная панорама 13 июля, 7:15
Умер один из основных фигурантов дела о коррупции в ФИФА Чак БлейзерСпорт 13 июля, 6:43
Ким Чен Ын вручил награды создателям межконтинентальной ракетыМеждународная панорама 13 июля, 6:06
Reuters: в Крым поставлены две новые турбины, "похожие на производимые Siemens"Экономика и бизнес 13 июля, 5:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 июля. Итальянский футбольный клуб "Кротоне" ведет переговоры с полузащитником российского "Зенита" Маурисио. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, "Кротоне" намерен подписать контракт с 28-летним бразильцем после того, как он договорится о расторжении соглашения с санкт-петербургским клубом.
Ранее портал O Jogo сообщил, что Маурисио ведет переговоры с "Зенитом" о досрочном расторжении контракта, так как на него не рассчитывает новый главный тренер команды Роберто Манчини.
Маурисио перешел в "Зенит" в январе 2016 года из грозненского "Терека" (нынешнее название "Ахмат"). Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2019 года.
В прошедшем сезоне футболист провел 27 матчей за петербургскую команду во всех турнирах, в которых забил два мяча. Маурисио является обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе "Зенита".