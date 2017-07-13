Боксер Трояновский проведет еще один поединок до конца года

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в весовой категории до 63,5 кг россиянин Эдуард Трояновский проведет еще один поединок до конца 2017 года. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
"Точно выйду на ринг в этом году, но пока непонятно с кем, - сказал Трояновский. - Сейчас все пояса будут на кону в бою Индонго - Кроуфорд. На Индонго не злюсь, наоборот - он молодец. Я бы с удовольствием провел реванш, если бы он выиграл [у Кроуфорда]".
1 июля Трояновский одержал победу в первом бою после потери титула чемпиона мира, нокаутировав итальянца Микелле ди Рокки в четвертом раунде. 37-летний Трояновский впервые вышел на ринг с декабря 2016 года, когда проиграл нокаутом в первом раунде Джулиусу Индонго из Намибии и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Россиянин владел поясом престижной версии IBF с ноября 2015 года и дважды его защитил. В активе Трояновского 26 побед (23 нокаутом) и одно поражение.
19 августа в США пройдет бой между Индонго и американцем Терренсом Кроуфордом за титулы IBF, IBO, Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).