"Слован" попросил КХЛ об отсрочке по выплатам долгов игрокам

"Слован" попросил КХЛ об отсрочке по выплатам долгов игрокамСпорт 13 июля, 9:52
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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Братиславский "Слован" попросил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) дать клубу отсрочку по выплатам задолженностей игрокам команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Ранее КХЛ сообщила, что "Слован" и владивостокский "Адмирал" не предоставили документы, подтверждающие погашение задолженностей перед хоккеистами за прошедший сезон. Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля.
"Мы официально попросили КХЛ отсрочить еще на некоторое время выплаты задолженностей игрокам. Надеемся, что очень скоро мы это [выплаты] сделаем", - сообщили в пресс-службе "Слована".
По итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17 "Слован" не вышел в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции.