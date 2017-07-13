"Слован" попросил КХЛ об отсрочке по выплатам долгов игрокам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Братиславский "Слован" попросил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) дать клубу отсрочку по выплатам задолженностей игрокам команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее КХЛ сообщила, что "Слован" и владивостокский "Адмирал" не предоставили документы, подтверждающие погашение задолженностей перед хоккеистами за прошедший сезон. Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля.

"Мы официально попросили КХЛ отсрочить еще на некоторое время выплаты задолженностей игрокам. Надеемся, что очень скоро мы это [выплаты] сделаем", - сообщили в пресс-службе "Слована".

По итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17 "Слован" не вышел в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции.