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"Слован" попросил КХЛ об отсрочке по выплатам долгов игрокам

Спорт
13 июля, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля

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Хоккеисты "Слована"

Хоккеисты "Слована"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Братиславский "Слован" попросил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) дать клубу отсрочку по выплатам задолженностей игрокам команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее КХЛ сообщила, что "Слован" и владивостокский "Адмирал" не предоставили документы, подтверждающие погашение задолженностей перед хоккеистами за прошедший сезон. Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля.

"Мы официально попросили КХЛ отсрочить еще на некоторое время выплаты задолженностей игрокам. Надеемся, что очень скоро мы это [выплаты] сделаем", - сообщили в пресс-службе "Слована".

По итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17 "Слован" не вышел в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции.

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