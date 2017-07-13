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Угроза жизни получившей тяжелую травму головы на "Джиро" велогонщицы Кретти отсутствует

Спорт
13 июля, 9:59 UTC+3 ТАСС

Спортсменке около шести часов делали операцию и сейчас она находится в состоянии искусственной комы

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ТАСС, 13 июля. Угроза жизни итальянки Клаудии Кретти, получившей травму головы после тяжелого падения на женской многодневной шоссейной велогонке "Джиро д'Италия", отсутствует. Об этом сообщил отец спортсменки Беппе Кретти, слова которого приводит газета Repubblica.

Инцидент произошел на седьмом этапе "Джиро". 21-летняя Кретти на скорости 90 км/ч упала и ударилась головой об ограждение. Спортсменка немедленно была госпитализирована в ближайшую больницу. Затем в связи с серьезностью травмы было принято решение о перевозке гонщицы в специализированный центр нейрохирургии, где ей около шести часов делали операцию. В настоящее время спортсменка пребывает в состоянии искусственной комы.

"Жизнь Клаудии теперь вне опасности, - сказал Кретти- старший. - Врачи объяснили нам, что ей лучше, и ее вывод из комы предполагается на следующей неделе".

Победу на седьмом этапе "Джиро д'Италия" одержала испанка Шейла Гутьеррес.

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