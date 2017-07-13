СМИ: Мэйуэзер задолжал налоговым органам США $7,2 млн за 2010 год

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ТАСС, 13 июля. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший имеет задолженность по налогам за 2010 год в размере $7,2 млн. Об этом сообщает портал Boxingscene со ссылкой на Налоговую службу США.
В 2010 году Мэйуэзер провел один поединок против соотечественника Шэйна Мосли. Общий гонорар Мэйуэзера (с учетом гарантированной части и доходов от платных трансляций) составил порядка $40 млн.
Ранее стало известно, что за 2015 год американец также имеет задолженность перед налоговыми органами в размере $22,2 млн. Издание Forbes сообщало, что Мэйуэзер обратился в налоговые органы с просьбой перенести дату платежа - боксер намерен погасить долг в августе после поединка с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором. Однако позднее стало известно, что Налоговая служба США отказала 40-летнему боксеру в данной просьбе.
Бой по правилам бокса между Мэйуэзером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада). 40-летний Мэйуэзер одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На счету 28-летнего ирландца 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (18 - нокаутом) и три поражения.