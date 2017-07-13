Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Мэйуэзер задолжал налоговым органам США $7,2 млн за 2010 год

Спорт
13 июля, 10:24 UTC+3 ТАСС

Также боксер должен около $22,2 млн за 2015 год

Поделиться
Материал из 1 страницы
Флойд Мэйуэзер и Шэйн Мосли в 2010 году

Флойд Мэйуэзер и Шэйн Мосли в 2010 году

© EPA/JUSTIN LANE

ТАСС, 13 июля. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший имеет задолженность по налогам за 2010 год в размере $7,2 млн. Об этом сообщает портал Boxingscene со ссылкой на Налоговую службу США.

В 2010 году Мэйуэзер провел один поединок против соотечественника Шэйна Мосли. Общий гонорар Мэйуэзера (с учетом гарантированной части и доходов от платных трансляций) составил порядка $40 млн.

Смотрите также

Боксер Мэйуэзер в 2015 году не уплатил налоги на сумму $22,2 млн

Ранее стало известно, что за 2015 год американец также имеет задолженность перед налоговыми органами в размере $22,2 млн. Издание Forbes сообщало, что Мэйуэзер обратился в налоговые органы с просьбой перенести дату платежа - боксер намерен погасить долг в августе после поединка с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором. Однако позднее стало известно, что Налоговая служба США отказала 40-летнему боксеру в данной просьбе.

Бой по правилам бокса между Мэйуэзером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада). 40-летний Мэйуэзер одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На счету 28-летнего ирландца 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (18 - нокаутом) и три поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки команды "Зенит" Бранислав Иванович и Артем Дзюба (слева направо) во время презентации игровой формы ФК "Зенит" сезона-2017/18
7
ФК "Зенит" презентовал новую форму команды на предстоящий сезон
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла народная артистка России Тамара Миансарова
2
Возбуждено дело против родителей девочки, которую нашли изможденной в степях Забайкалья
3
Азаров: Украину ждет смена власти и возвращение изгнанных политиков
4
Захарова назвала видео о "лесных братьях" попыткой НАТО извратить историю
5
Суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова
6
Госдеп назвал гипотетическими возможные ответные меры со стороны РФ по дипсобственности
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Реклама