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Фесикова избрана капитаном сборной России по плаванию на чемпионате мира

Спорт
13 июля, 10:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Как рассказал ТАСС президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников, выбор был сделан спортсменами

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Анастасия Фесикова

Анастасия Фесикова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Анастасия Фесикова будет капитаном сборной России по плаванию на чемпионате мира в Будапеште. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в венгерской столице с 14 по 30 июля.

"Фесикова стала капитаном сборной, ее выбрали сами ребята, тренеры в этом не участвовали. Анастасия обладает авторитетом в команде, так что я рад, что она взяла на себя эту миссию", - сказал Сальников.

Фесикова, которая также является чемпионкой мира 2011 года, была капитаном олимпийской сборной России по плаванию на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Сборная России отправится на чемпионат мира 15 июля.

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