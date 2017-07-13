Путин поздравил с юбилеем Лукина, особо отметив вклад в развитие паралимпийского движения

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил политика, общественного деятеля, председателя Паралимпийского комитета РФ Владимира Лукина с 80-летним юбилеем. Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.
"Видный общественный деятель, ученый, политик, дипломат, Вы известны своей ответственной гражданской позицией, активным участием в жизни страны. И конечно, особого признания заслуживает Ваш большой и по-настоящему значимый вклад в развитие паралимпийского движения, сохранение его незыблемых идеалов и ценностей", - говорится в поздравительной телеграмме. Президент пожелал Лукину успехов, здоровья и благополучия.
Владимир Петрович Лукин родился 13 июля 1937 г. в Омске. В 1992-1994 гг. был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США. Одновременно был постоянным наблюдателем России при Организации американских государств (ОАГ).
В 1993 г., перед первыми парламентскими выборами в РФ, стал одним из трех учредителей избирательного блока "Явлинский-Болдырев-Лукин". Впоследствии журналисты дали блоку название "Яблоко" (по первым буквам трех фамилий), которое позднее было закреплено в качестве наименования организации. 12 декабря 1993 г. был избран в Государственную думу РФ I созыва от блока "Яблоко".
С 2004 по 2014 г. был Уполномоченным по правам человека в РФ.
С 1996 г. - первый президент Паралимпийского комитета России (переизбирался в 2002, 2006, 2010 и 2014 гг.). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2014, 1998), "Знак Почета". Имеет две благодарности (1997, 2003) и почетную грамоту президента РФ (2008).