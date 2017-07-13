Экипаж Николаева выиграл шестой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Федеральная грузовая компания в I полугодии увеличила погрузку каменного угля на 11%Транспорт 13 июля, 11:39
Музей-галерея Евгения Евтушенко в преддверии юбилея поэта будет работать бесплатноКультура 13 июля, 11:35
"Динамо" ведет диалог с мэрией Риги о проведении матча КХЛ на открытом воздухеСпорт 13 июля, 11:33
Сингапур призвал обеспечить свободы судоходства в Малаккском и Сингапурском проливахТранспорт 13 июля, 11:30
Новый тренер российских гандболистов Кокшаров убежден, что им по силам попасть на ОИ-2020Спорт 13 июля, 11:24
Кабмин включил в число задач РАН мероприятия для популяризации наукиНаука 13 июля, 11:24
Суд вынес приговор по делу об убийстве НемцоваПроисшествия 13 июля, 11:23
Фотозона Зимней универсиады-2019 будет открыта на фестивале VK Fest в Санкт-ПетербургеНовости партнеров 13 июля, 11:22
Власти предложили привлечь студентов России к благоустройству дворовОбщество 13 июля, 11:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 июля. Экипаж "КамАЗ-мастер" российского гонщика Эдуарда Николаева финишировал первым на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он показал время 3 часа 38 минут и 38 секунд.
Вторым и третьим стали партнеры Николаева по команде соотечественники Дмитрий Сотников (5 минут 13 секунд отставания) и Антон Шибалов (+06.37) соответственно.
Протяженность шестого этапа ралли от казахстанского Семея до азербайджанского Урджара составила 597,13 км, длина спецучастка - 387,86 км. Седьмой этап протяженностью 412,90 км (спецучасток - 106,60 км) пройдет по маршруту от Урджара до китайского Карамая 14 июля.
В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.