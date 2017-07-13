Кокшаров сменил Торгованова на посту главного тренера сборной России по гандболу

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Эдуард Кокшаров сменил Дмитрия Торгованова на посту главного тренера мужской сборной России по гандболу. Такое решение было принято в четверг на заседании исполкома Федерации гандбола России (ФГР).

Под руководством 45-летнего Торгованова сборная России впервые в истории не сумела попасть в финальную стадию чемпионата Европы. "Я принял решение подать в отставку, так будет лучше", - сказал Торгованов на заседании исполкома.

"После чемпионата Европы мы много часов провели в анализе произошедшего, обсуждали мотивацию игроков, говорили о состоянии мужского гандбола в целом, - сказал глава ФГР Сергей Шишкарев. - Я бы хотел поблагодарить Дмитрия Николаевича за его работу, за его мужество. Он отдавал все силы, но задача была не выполнена, тренер сосредоточится на работе в клубе". Шишкарев отметил, что исполком единогласно утвердил Кокшарова главным тренером.

Торгованов, который в качестве игрока побеждал на Олимпийских играх 2000 года и дважды становился чемпионом мира, возглавлял сборную России с февраля 2015 года.

Последним местом работы 41-летнего Кокшарова был македонский клуб "Вардар", где он занимал пост спортивного директора, до этого он возглавлял краснодарский клуб СКИФ. Кокшаров является олимпийским чемпионом Игр-2000 в Сиднее, бронзовым призером Олимпиады-2004. Также в составе сборной он становился чемпионом мира 1997 года, серебряным призером мирового первенства 1999 года. В 2004 году в составе словенской команды "Пивоварна Лашко" Кокшаров стал победителем гандбольной Лиги чемпионов.

Самсоненко будет курировать мужской гандбол

Глава ФГР также сообщил, что исполком одобрил назначение на пост вице-президента Сергея Самсоненко, который будет координатором мужского гандбола и генеральным менеджером мужской сборной России. Самсоненко является президентом македонского "Вардара", который в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов Европейской федерации гандбола.

"Этот человек глубоко предан нашему виду спорта и добился уникальных результатов, - сказал Шишкарев. - Мы долгое время присматривались друг к другу, проверяли, есть ли "химия" у наших отношений, одинаково ли мы видим развитие гандбола в нашей стране. И то, что он дал согласие из чувств патриотизма поработать на российский гандбол и помочь нам решить задачу попасть на Олимпийские игры в 2020 году, является для нас честью".

"По сути, он будет работать в штабе сборной, взаимодействовать со мной. Он поможет нам выявить наиболее перспективных игроков. Кроме того, мы надеемся, что македонский "Вардар" будет той площадкой, которая позволит нашим игрокам выступать на высоком уровне", - добавил он.