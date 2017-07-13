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Легкоатлет Болт стал лучшим зарубежным спортсменом по версии американской премии ESPY

Спорт
13 июля, 11:08 UTC+3 ТАСС

Лучшей американской спортсменкой стала гимнастка Симона Байлз, выигравшая четыре золота на Олимпиаде-2016

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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 13 июля. Ямайский легкоатлет Усэйн Болт признан лучшим зарубежным спортсменом по итогам сезона-2016/17 и удостоен американской премии за наивысшие достижения в спорте (ESPY). Церемония награждения прошла в среду в Лос-Анджелесе.

На Олимпийских играх - 2016 Болт выиграл три золотые медали. Лучшей спортивной командой стал клуб "Голден Стэйт", победивший в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2016/17. Американская гимнастка Симона Байлз, завоевавшая четыре золота на Играх-2016, стала лучшей спортсменкой. Баскетболист "Оклахомы" Расселл Уэстбрук, оформивший в прошедшем сезоне НБА 42 трипл-дабла, признан лучшим спортсменом.

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс получил награду в номинации "Самый выдающийся рекорд". Он продлил серию по количеству золотых медалей, в том числе олимпийских. На Играх-2016 он завоевал пять золотых и одну серебряную награду.

Вратарь "Коламбуса" россиянин Сергей Бобровский претендовал на звание лучшего игрока Национальной хоккейной лиги сезона-2016/17. В итоге лучшим хоккеистом был выбран капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби.

Премия ESPY вручается с 1993 года. С 1993 по 2014 год награду вручал американский спортивный телеканал ESPN. С 2014 года церемонию проводит телесеть American Broadcasting Company.

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