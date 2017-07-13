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Филиал академии ФК "Анжи" будет открыт в Китае

Спорт
13 июля, 11:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Как рассказал ТАСС исполнительный директор махачкалинского клуба Эльдар Исаев, в рамках соглашения будут открыты филиалы академии во Внутренней Монголии и еще одном регионе Китая

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Футболисты "Анжи"

Футболисты "Анжи"

©  Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Анжи" откроет филиал своей академии на севере Китая. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор махачкалинского клуба Эльдар Исаев.

"Мы подписали соглашение по, так сказать, спортивному туризму - через спорт к туризму. Сейчас будут завершающие переговоры в Дагестане, глава республики Рамзан Гаджимурадович Абдулатипов должен назначить дату совещания. Договор включает в себя налаживание международных связей, а "Анжи" - как катализатор", - сказал Исаев.

"В рамках этого соглашения мы открываем филиалы академии во Внутренней Монголии и еще одном регионе Китая. Но сначала к нам должны приехать китайские дети и тренеры набираться опыта. К тому же они у нас просят 10 российских тренеров, и нам необходимо сейчас их найти", - добавил исполнительный директор.

По его словам, к чемпионату мира - 2018 китайское телевидение организовало проект, по которому одна детская команда приедет в Россию на месяц. "У нас есть академия "Анжи", в которой есть определенные наработки и продукт. Китайская сторона хочет поднять уровень своих детских школ, они в процессе создания. Сейчас мы должны придумать программу для них, родителям это интересно, китайская команда намерена приехать к нам на месяц - 10 дней в Дагестане и 20 - в центральной части России", - отметил собеседник ТАСС.

"И для китайцев это не только спортивная составляющая, но и туристическая. Сейчас Ростуризм разрабатывает маршруты, питание, а мы в Дагестане будем составлять реестр отелей, в которые будем размещать детей. Также занимаемся тренировочным процессом для них, посещением лезгинки, водопадов, крепостей, заводов, составляем маршруты", - рассказал Исаев.

Академия "Анжи" существует с 2012 года и включает в себя 10 групп разных возрастов. В прошлом сезоне основная команда махачкалинцев заняла 12-е место в чемпионате России. По ходу первенства у клуба сменились руководство и тренерский штаб.

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