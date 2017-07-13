Новый тренер российских гандболистов Кокшаров убежден, что им по силам попасть на ОИ-2020

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Новый главный тренер сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров убежден, что команде будет под силу отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом он заявил журналистам вскоре после своего назначения.

В четверг Кокшаров решением исполкома Федерации гандбола России сменил Дмитрия Торгованова на посту главного тренера сборной.

"Спасибо за доверие, которое мне оказано, приятно, что все члены исполкома проголосовали за мое назначение. В кратчайшее время будет разработан план работы сборной, который будет представлен на согласование исполкому, - сказал Кокшаров. - Что касается шансов попадания нашей команды на Олимпиаду, то я даже не думаю, что у нас могут быть иные варианты, у нас он один".

Впервые сборная России под руководством Кокшарова соберется в октябре. "Я хочу видеть мужскую сборную России победителем, стиль игры не столь важен. В сборную попасть шанс имеет каждый игрок, если он готов работать и полностью отдаваться делу", - подчеркнул он.

Последним местом работы 41-летнего Кокшарова был македонский клуб "Вардар", где он занимал пост спортивного директора, до этого он возглавлял краснодарский СКИФ. Кокшаров является олимпийским чемпионом 2000 года в Сиднее, бронзовым призером Олимпиады-2004. Также в составе сборной он становился чемпионом мира 1997 года, серебряным призером мирового первенства 1999 года. В 2004 году в составе словенской команды "Пивоварна Лашко" Кокшаров стал победителем Лиги чемпионов.