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"Динамо" ведет диалог с мэрией Риги о проведении матча КХЛ на открытом воздухе

Спорт
13 июля, 11:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

КХЛ планирует провести матч на открытом воздухе в январе между рижским и минским "Динамо"

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Хоккеисты рижского "Динамо"

Хоккеисты рижского "Динамо"

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Рига ведет переговоры с мэрией города о проведении матча на открытом воздухе в январе. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

Ранее вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский, сообщил, что лига имеет предварительную договоренность о проведении матча на открытом воздухе в январе между рижским и минским "Динамо" в Риге.

"Активно ведем переговоры по месту проведения встречи. Надеемся на помощь мэра города Риги, господина Ушакова, а также рассчитываем на поддержку всех заинтересованных лиц по популяризации хоккея в Латвии", - сказал Савицкис.

"Я думаю, что это очень прекрасное предложение, которое мы реализуем. В первую очередь для популяризации КХЛ, минского и рижского "Динамо". Это же очень здорово вернуться в ту историю, когда в хоккей играли на улицах, снова почувствовать ту колоссальную атмосферу, поэтому будем все осуществлять", - добавил Савицкис.

Рижское "Динамо" первый свой матч нового сезона КХЛ проведет 22 августа в Омске против "Авангарда". В сезоне-2016/17 клуб из Латвии набрал 58 очков в регулярном чемпионате и не смог пробиться в плей-офф.

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