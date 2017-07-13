"Динамо" ведет диалог с мэрией Риги о проведении матча КХЛ на открытом воздухе

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МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Рига ведет переговоры с мэрией города о проведении матча на открытом воздухе в январе. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.
Ранее вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский, сообщил, что лига имеет предварительную договоренность о проведении матча на открытом воздухе в январе между рижским и минским "Динамо" в Риге.
"Активно ведем переговоры по месту проведения встречи. Надеемся на помощь мэра города Риги, господина Ушакова, а также рассчитываем на поддержку всех заинтересованных лиц по популяризации хоккея в Латвии", - сказал Савицкис.
"Я думаю, что это очень прекрасное предложение, которое мы реализуем. В первую очередь для популяризации КХЛ, минского и рижского "Динамо". Это же очень здорово вернуться в ту историю, когда в хоккей играли на улицах, снова почувствовать ту колоссальную атмосферу, поэтому будем все осуществлять", - добавил Савицкис.
Рижское "Динамо" первый свой матч нового сезона КХЛ проведет 22 августа в Омске против "Авангарда". В сезоне-2016/17 клуб из Латвии набрал 58 очков в регулярном чемпионате и не смог пробиться в плей-офф.