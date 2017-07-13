Савицкис: руководство КХЛ учло все пожелания рижского "Динамо" при составлении календаря

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло во внимание все пожелания рижского "Динамо" при составлении и утверждении календаря чемпионата сезона-2017/18. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

В среду КХЛ опубликовала календарь. Регулярный чемпионат стартует 21 августа и завершится 1 марта. Плей- офф начнется 3 марта. В календаре предусмотрено несколько перерывов, в том числе на период подготовки сборной России к Олимпийским играм в Пхенчхане и участия в них (24 января - 25 февраля).

"Составление календаря КХЛ - это всегда произведение искусства, тем более в столь непростой год. Мы плотно работали с лигой, работали с другими клубами, это одна общая большая работа. Все наши пожелания были учтены, и мы абсолютно довольны итоговым календарем", - сказал Савицкис.

"Говоря о сложностях, то мы все находимся в равных условиях и если говорить о рижском "Динамо", то мы никогда не будем торговаться, чтобы у нас были условия лучше, чем у других. Мы все одна большая семья, поэтому должны все правильно делать и нельзя обижать ни одного члена семьи", - добавил Савицкис.

Рижское "Динамо" первый свой матч в новом сезоне КХЛ проведет 22 августа в Омске против "Авангарда". Первый домашний матч рижский клуб сыграет 31 августа против московского "Спартака". В сезоне-2016/17 клуб из Латвии набрал 58 очков в регулярном чемпионате и не смог пробиться в плей-офф.