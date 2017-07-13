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ОКР попросит IAAF допустить легкоатлетов до участия в Юношеском фестивале под флагом РФ

Спорт
13 июля, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

IAAF считает, что на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале российские легкоатлеты должны выступать под нейтральным флагом, поскольку членство ВФЛА все еще приостановлено

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© AP Photo/Lionel Cironneau

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) отправит в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) письмо с просьбой допустить российских легкоатлетов до участия в летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии под российским флагом. Об этом сообщила журналистам член исполкома ОКР Елена Исинбаева.

"[От ОКР] будет даже не запрос, а письмо с просьбой, - сказала Исинбаева. - Как в этой ситуации отреагирует IAAF, только им известно. Александр Дмитриевич [Жуков, глава ОКР] сказал, что IAAF не имеет отношения к Европейскому олимпийскому фестивалю, шефство над ним имеют Европейские олимпийские комитеты, в которых мы имеем стопроцентную поддержку. Так что будем надеяться, что наши спортсмены будут выступать единой командой под одним флагом".

IAAF считает, что на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале российские легкоатлеты должны выступать под нейтральным флагом, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все еще приостановлено, однако ассоциация Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которая проводит фестиваль, настаивают на том, чтобы российские легкоатлеты выступали в Венгрии на тех же условиях, как и остальные их соотечественники. В правилах фестиваля отсутствует пункт, позволяющий спортсменам выступать под нейтральным флагом, поэтому требование IAAF не может быть выполнено.

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