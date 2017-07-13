Российская легкоатлетка Сивкова вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы

ТАСС, 13 июля. Россиянка Кристина Сивкова вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет, который проходит в польском Быгдоще, в беге на 100 метров.

20-летняя Сивкова, выступающая под нейтральным статусом, преодолела 100 м за 11,52 секунды. Спортсменка показала четвертое время.

Полуфинальные забеги состоятся в пятницу, финал пройдет в субботу.

На турнире выступит еще одна россиянка, 21-летняя Клавдия Афанасьева в спортивной ходьбе на 20 км. Финал в этой дисциплине пройдет в воскресенье. Сивкова и Афанасьева получили специальные разрешения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций на выступление на чемпионате Европы под нейтральным флагом.

На чемпионате Европы будет разыграно 44 комплекта медалей, соревнования пройдут в течение четырех дней на стадионе "Завиша", где выступает местный футбольный клуб из Быдгоща.