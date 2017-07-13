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Савицкис: приход Озолиньша в рижское "Динамо" придаст уверенности хоккеистам

Спорт
13 июля, 12:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

По словам председателя совета директоров клуба, новый главный тренер работает в тесном контакте с генеральным менеджером команды Гиртсом Анкипасом и руководством команды

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Сандис Озолиньш

Сандис Озолиньш

© ТАСС/Владимир Астапкович, архив

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Хоккеисты рижского "Динамо" будут играть увереннее с приходом Сандиса Озолиньша на должность главного тренера. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

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Сандис Озолиньш назначен главным тренером рижского ХК "Динамо"

44-летний специалист входил в тренерский штаб клуба под руководством Нормунда Сейейса с октября 2016 года.

"Приход Сандиса в первую очередь придаст уверенности хоккеистам. Я наблюдал за его тренировками, и видно, как мотивированы игроки. Но нужно понимать, что предсезонная подготовка - это одно дело, а уверенная игра на протяжении всего сезона - это другое", - сказал Савицкис.

"Озолиньш работает в тесном контакте с генеральным менеджером команды Гиртсом Анкипасом и руководством команды. Думаю, что о целях сезона поговорим ближе к его началу, сейчас состав укомплектован на 95 процентов и если будут усиления, то только точечные", - добавил Савицкис.

Озолиньш выступал за "Динамо" в 1990-1991, 2009-2012, 2013-2014 годах. С 1992 по 2008 год он выступал за различные клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 1996 году в составе "Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли. В 2014 году завершил карьеру хоккеиста.

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