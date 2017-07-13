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Претендентский боксерский бой между россиянином Бетербиевым и немцем Келлингом отменен

Спорт
13 июля, 12:58 UTC+3 ТАСС

Предварительной датой проведения поединка было 29 июля

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Артур Бетербиев

Артур Бетербиев

© AP Photo/Patrick Semansky, архив

ТАСС, 13 июля. Поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг между россиянином Артуром Бетербиевым и немцом Энрико Келлингом не состоится. Об этом Бетербиев сообщил на своей странице в Facebook.

Предварительной датой проведения поединка было 29 июля.

"Промоутерская компания GYM приняла решение об отмене моего претендентского боя против Энрико Келлинга, несмотря на заявления, которые были сделаны ранее. Я узнал об этой неприятной новости в тренировочном лагере. Несмотря на подписанный сторонами контракт на бой, GYM выдвинула следующее условие для проведения поединка: я должен был отказаться от своего иска о признании нашего промоутерского соглашения недействительным. Когда я отказался, компания отменила бой", - написал 32-летний Бетербиев.

В мае Бетербиев подал иск в суд на GYM и промоутера Ивона Мишеля о признании контракта недействительным. По словам россиянина, промоутер не выполнял договорные обязательства.

Бетербиев - чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы среди любителей. Он перешел в профессионалы в апреле 2013 года, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем, и переехал в Монреаль. В 2015 году россиянин подписал контракт с американским менеджером Элом Хэймоном и дебютировал в США, все предыдущие бои он провел в Канаде. Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все - нокаутом).

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