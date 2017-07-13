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Все тренировочные поля ЧМ-2018 на Кубани будут соответствовать требованиям ФИФА

Спорт
13 июля, 13:02 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 13, июля. /ТАСС

Всего в дни чемпионата мира на Кубани футболистов будет принимать восемь тренировочных полей и баз

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КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Строители начали работу на месте размещения в Анапе двух тренировочных полей для участников предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу. Проекты всех уже построенных и строящихся на Кубани баз для тренировок футболистов соответствуют всем требованиям Международной федерации футбола (ФИФА), сообщила в четверг со ссылкой на вице-губернатора Андрея Алексеенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Губернатором края поставлена задача, чтобы тренировочные площадки были построены в срок и в соответствии со всеми требованиями. Мы уже успешно сдали первый экзамен в Сочи на Кубке конфедераций, поэтому нет никаких сомнений - в Анапе все тоже будет на высочайшем уровне", - привели слова вице-губернатора в краевой пресс- службе.

Одна из тренировочных площадок расположена в станице Анапской, вторая - в поселке Витязево, здесь площадь футбольного поля с зоной разминки составляет 8214 квадратных метров, трибуны рассчитаны на 500 зрителей. Административно-бытовой корпус будет состоять из двух блоков для команд, конференц-зала, кабинета врача, тренерской, помещения администрации, помещений инженерных сетей. Все три входа в здание будут оснащены пандусами для доступа маломобильных групп населения. В блоке для команд разместятся командная раздевалка на 29 человек, массажная комната, душевая, санузел, умывальная.

Всего в дни чемпионата мира на Кубани футболистов будет принимать восемь тренировочных полей и баз. Три из них, построенные в Сочи, уже опробовали участники Кубка конфедераций, по две возводятся в Анапе и Геленджике, одна в Краснодаре.

Матчи Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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