ЦСКА, "Химки", "Панатинаикос" и "Дарюшшафака" сыграют в баскетбольном Кубке Гомельского

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские баскетбольные клубы ЦСКА и "Химки", а также греческий "Панатинаикос" и турецкая "Дарюшшафака" примут участие в десятом розыгрыше Кубка Александра Гомельского. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Турнир пройдет с 27 по 28 сентября.

Кубок Гомельского проводится с 2008 года. ЦСКА становился обладателем трофея семь раз, также победителями турнира становились "Панатинаикос" и литовский "Жальгирис".