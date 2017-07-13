ЦСКА, "Химки", "Панатинаикос" и "Дарюшшафака" сыграют в баскетбольном Кубке Гомельского

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские баскетбольные клубы ЦСКА и "Химки", а также греческий "Панатинаикос" и турецкая "Дарюшшафака" примут участие в десятом розыгрыше Кубка Александра Гомельского. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
Турнир пройдет с 27 по 28 сентября.
Кубок Гомельского проводится с 2008 года. ЦСКА становился обладателем трофея семь раз, также победителями турнира становились "Панатинаикос" и литовский "Жальгирис".