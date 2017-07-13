Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА, "Химки", "Панатинаикос" и "Дарюшшафака" сыграют в баскетбольном Кубке Гомельского

Спорт
13 июля, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Турнир пройдет с 27 по 28 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские баскетбольные клубы ЦСКА и "Химки", а также греческий "Панатинаикос" и турецкая "Дарюшшафака" примут участие в десятом розыгрыше Кубка Александра Гомельского. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Турнир пройдет с 27 по 28 сентября.

Кубок Гомельского проводится с 2008 года. ЦСКА становился обладателем трофея семь раз, также победителями турнира становились "Панатинаикос" и литовский "Жальгирис".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки команды "Зенит" Бранислав Иванович и Артем Дзюба (слева направо) во время презентации игровой формы ФК "Зенит" сезона-2017/18
7
ФК "Зенит" презентовал новую форму команды на предстоящий сезон
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России
2
"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы онлайн-перевозок
3
Суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
Порошенко призвал ЕС перейти к активной политике по возвращению Крыма Украине
6
Возгорание в магазине "Дикси" на востоке Москвы ликвидировано
7
Россия переходит на национальные кредитные рейтинги
Темы дня
Реклама