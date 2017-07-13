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Анисимов, Шишкарев и Винер-Усманова получили госнаграды за Олимпиаду 2016 года

Спорт
13 июля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Награды вручали глава ОКР Александр Жуков и помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин

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Василий Анисимов

Василий Анисимов

© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ряд руководителей спортивных федераций, тренеров, сотрудников Олимпийского комитета России (ОКР) и Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) получили государственные награды за подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде 2016 года в бразильском Рио-де- Жанейро. Церемония награждения прошла в четверг в здании ОКР, награды вручали глава ОКР Александр Жуков и помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин.

Награды были присуждены указами президента РФ от 18 и 19 мая. Орденом Александра Невского награжден президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов, орден Почета вручен генеральному менеджеру сборных России по дзюдо Эцио Гамбе, старшему тренеру сборной по синхронному плаванию Татьяне Данченко, главному тренеру сборной по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили, старшему тренеру сборной России по фехтованию Дмитрию Шевченко.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу орденом Почета был награжден президент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Орден Дружбы был вручен президенту Федерации современного пятиборья России Вячеславу Аминову, главе Федерации гандбола России Сергею Шишкареву, бывшему президенту Федерация бокса России Борису Иванюженкову, главе Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили, главному тренеру сборной по спортивной гимнастике Андрею Родионенко, старшему тренеру команды по спортивной гимнастике Валентине Родионенко, президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву, президенту Федерации спортивной гимнастики России Василию Титову, главному тренеру женской сборной России по гандболу Евгению Трефилову.

Знаком отличия "За благодеяние" награждена главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" присуждено главе ФМБА Владимиру Уйбе.

Также сотрудники национальных сборных, ОКР и ФМБА получили медали ордена "За заслуги перед отечеством I степени", медали ордена "За заслуги перед отечеством II степени", почетные грамоты президента Российской Федерации и благодарности главы государства. Всего государственными наградами были отмечены более 80 человек.

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