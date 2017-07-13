Веревко: ретро-матч ХК "Спартак" точно состоится, надо лишь согласовать дату проведения

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ретро-матч клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" точно состоится, осталось согласовать с КХЛ дату проведения игры и состав команды. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Спартака" Андрей Веревко.

Ранее руководитель департамента по проведению соревнований КХЛ Сергей Козлов рассказал, что лига поздно получила запрос "Спартака" на проведение ретро-матча, поэтому он не был внесен в календарь сезона. Традиционно красно-белые проводили эту игру 22 декабря, в день рождения клуба.

"Ретро-матч состоится, и он будет проведен достойно. Сейчас ведется активная работа с Континентальной хоккейной лигой, ареной "Парк легенд". Это совершенно конструктивная работа, матч точно состоится, просто надо уточнить дату и команду. Думаю, это решится до конца месяца", - сказал Веревко.

"Календарь сделан комфортно, поэтому мы точно найдем дату. Арена, на которой состоится матч, очень классная, современная, и тематика игры очень подходит этой чаше. Думаю, всем понравится", - отметил президент клуба.

В истории выступления "Спартака" в КХЛ на домашней арене красно-белых было сыграно два ретро-матча, приуроченных ко дню основания клуба. В 2015 году игра "Спартака" с финским "Йокеритом" во дворце в Сокольниках была стилизована под 60-е годы. Спустя год организаторы игры красно-белых с "Локомотивом" в "ВТБ Ледовом дворце" передали атмосферу 1946 года, когда "Спартак" сыграл свой первый матч в чемпионате СССР.