Мэр Лондона заинтересован в проведении Гран-при Великобритании "Формулы-1"

ТАСС, 13 июля. Мэр Лондона Садик Хан заинтересован в проведении на улицах города Гран-при Великобритании - этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Слова Хана приводит телеканал Sky Sports.

Ранее Джон Грант, глава Британского клуба гонщиков (BRDC), являющегося владельцем автодрома "Сильверстоун", заявил, что из-за финансовых проблем проведение на этой трассе этапа Гран-при может быть прекращено с 2020 года. Если соглашение BRDC с владельцем "Формулы-1" Liberty Media не будет достигнуто, то 2019 год станет последним, когда "Сильверстоун" примет Гран-при Великобритании.

"Я буду рад обсудить с владельцем "Формулы-1" Liberty Media возможность проведения этапа на улицах города, если их переговоры с "Сильверстоуном" зайдут в тупик. Я встречался с новым руководством "Формулы-1", и мне было интересно с ними общаться. Уверен, работая в тесном сотрудничестве с нами, руководство "Формулы-1" в конечном итоге сможет провести гонку в Лондоне", - сообщил Хан.

Гран-при Великобритании на "Сильверстоуне" впервые прошел в 1950 году. До 1987 года место его проведения регулярно менялось, после чего соревнования стали проводиться исключительно на "Сильверстоуне".