В правительстве Чечни подтвердили, что Роналдиньо посетит матч "Ахмат" - "Амкар"

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ГРОЗНЫЙ, 13 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо посетит матч первого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между "Ахматом" и пермским "Амкаром", который состоится в воскресенье в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни.
Ранее о том, что 37-летний Роналдиньо посетит игру, написала газета "Известия".
"Звезда мирового футбола, чемпион мира в составе сборной Бразилии, бывший игрок "Барселоны" и обладатель "Золотого мяча" Роналдиньо приедет в Грозный в качестве почетного гостя на первый официальный матч клуба "Ахмат", - отметили в пресс-службе.
В июне был принято решение о переименовании футбольного клуба "Терек" в "Ахмат". Встреча с "Амкаром" станет первым официальным матчем для грозненской команды под новым названием. Глава Чечни, почетный президент клуба Рамзан Кадыров заявил, что решение о переименовании было основано на обращениях болельщиков.
По словам президента ФК "Ахмат" Магомеда Даудова, к первому официальному матчу команды после переименования будет приурочена грандиозная праздничная программа. "Историческая игра нашей любимой команды после переименования состоится 16 июля на стадионе "Ахмат-Арена". Этого события с нетерпением ждут все любители спорта, так как, помимо матча, болельщики смогут увидеть зрелищное пиротехническое шоу, легенд мирового футбола и услышать лучшие композиции звезд шоу-бизнеса", - сообщил Даудов.
Грозненский клуб был основан в 1958 году. Команда дебютировала в РФПЛ в 2005 году, однако по итогам сезона вылетела в первый дивизион. С 2008 года клуб неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. Стадион команды носит название "Ахмат-Арена" в честь первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Кадырова, погибшего 9 мая 2004 года в результате террористического акта в Грозном.