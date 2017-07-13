Сорокин: название мяча ЧМ-2018 должно быть ярким и запоминающимся, как "Красава"

Испанская теннисистка Мугуруса вышла в финал УимблдонаСпорт 13 июля, 16:22
Сарсания: Джорджевич уйдет в аренду, "Зенит" не хочет его совсем терятьСпорт 13 июля, 16:19
МГУ и WADA договорились о пошаговой аккредитации антидопинговой лаборатории в МосквеСпорт 13 июля, 16:14
Выступление Лаврова в Берлине. ВидеотрансляцияПолитика 13 июля, 16:12
Сорокин: строящиеся стадионы ЧМ-2018 в течение лета приступят к засеву газонаСпорт 13 июля, 16:04
"Швабе" показал интеллектуальный светофор на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 13 июля, 16:02
Сарсания: Кержаков назначен на интересную и важную должность в пирамиде ФК "Зенит"Спорт 13 июля, 16:00
РЖД и китайская ZJSG могут создать СП для организации логоцентров в РФ и странах АТРТранспорт 13 июля, 15:46
Фурсенко: Кержаков завершил карьеру, "Зенит" устроит ему торжественные проводыСпорт 13 июля, 15:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Название официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года должно быть ярким и запоминающимся, как "Красава". Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Официальный мяч Кубка конфедераций, который прошел в России с 17 июня по 2 июля, получил название "Красава".
"Мы надеемся увидеть мяч [чемпионата мира] осенью. Сейчас идет обсуждение названия, оно должно быть ярким, красочным, емким и запоминающимся. Можно как-то сложно назвать мяч, но это не осядет в памяти", - сказал Сорокин.
"В отношении "Красавы" была легкая критика, но в итоге название хорошо прижилось. Кто-то говорил, что это вульгаризм, но нам так не кажется, - сказал Сорокин. - Футбол - это все-таки не научный симпозиум, можно позволить себе какие-то оседающие в памяти понятия. Думаю, что и название мяча чемпионата мира будет выбрано в похожем стиле".
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.