Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Официальный экипировщик олимпийских сборных России ZASPORT представил первый комплект формы для национальной команды. Презентация проходит в четверг в Олимпийском комитете России (ОКР), а сама форма подготовлена для выступления национальной команды на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии.
Коллекция для основной сборной России, которая выступит на Олимпиаде в Пхенчхане, находится в разработке и будет представлена позже.
Вся одежда сшита из натуральных хлопковых тканей с небольшим включением синтетики - для комфортной терморегуляции при разных температурных условиях и минимальной сминаемости во время переездов.
Как сообщили организаторы, в рамках коллекции было выпущено 300 комплектов одежды. В состав каждого комплекта входят: парадный костюм, тренировочный костюм, ветровка, футболка с коротким рукавом, поло с коротким рукавом, брюки- чиносы, шорты, кепка, купальник/плавки, полотенце, носки, чемодан на колесах, рюкзак, сумка на пояс. Всего для Олимпийского фестиваля в Венгрии будут полностью экипированы 174 спортсмена и представителя сборной России.
"В основу идеи создателей коллекции для юношеской национальной команды легли элементы городской архитектуры, прямые технологичные силуэты, стиль normcore и образ жизни современных молодых людей, - отмечают организаторы. - Одежда в стиле городского ландшафта является важным элементом уличной культуры и способом коммуникации с городом и его жителями. Предметы новой линии рисуют образ "молодой" России - людей, стремящихся искать новые знания и занятия, любящих спорт и выбирающих функциональную одежду, которая поддерживает их активный образ".
Экипировку юношеской команды для выступления на фестивале в Венгрии отличают комфорт и функциональность. Об этом заявила основатель и дизайнер ZASPORT Анастасия Задорина.
"Олимпийский календарь диктует жесткие дедлайны, поэтому команда ZASPORT разрабатывала концепцию и отшивала новую юношескую коллекцию в сжатые сроки, всего за три с половиной месяца, - отметила Задорина. - В начале апреля мы обсудили с ОКР первые эскизы, концепцию дизайна и приступили к производству коллекции. Благодаря сплоченной и профессиональной командной работе нам удалось воплотить все задуманное. При этом мы уделили особое внимание не только стилистической составляющей, но и функционалу одежды и комфорту спортсменов".
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль пройдет в венгерском городе Дьер с 23 по 30 июля.