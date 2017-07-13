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Российский боец Шаматава проведет следующий бой 18 августа в Краснодаре

Спорт
13 июля, 15:14 UTC+3 МОСКВА

Он проведет поединок против бразильца Реймисона Бруно Соуза де Оливейра на турнире Prime Selection 18 августа

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МОСКВА, 13 июля. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Гога Шаматава проведет следующий поединок 18 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов турнира Prime Selection.

Боец был госпитализирован 15 июня в день поединка за титул чемпиона мира в отделение торакальной хирургии Краевой клинической больницы №1 им. проф. С.В. Очаповского в Краснодаре с сильными болями в грудной клетке. Диагноз - пневмомедиастинум. Там он был помещен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Однако спустя неделю Шаматава был выписан.

"Российский боец, победитель Гран-при Prime Selection - 2016, Гога Шаматава проведет бой за титул чемпиона мира против бразильца Реймисона Бруно Соуза де Оливейра на турнире Prime Selection 18 августа в Краснодаре", - говорится в сообщении.

В активе 25-летнего Шаматавы десять побед и три поражения в ММА. В основном спортсмен проводит бои на турнире Prime Selection.

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