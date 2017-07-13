Лидер сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина Аввакумова начнет сезон 11 августа

Сарсания: Джорджевич уйдет в аренду, "Зенит" не хочет его совсем терятьСпорт 13 июля, 16:19
МГУ и WADA договорились о пошаговой аккредитации антидопинговой лаборатории в МосквеСпорт 13 июля, 16:14
Выступление Лаврова в Берлине. ВидеотрансляцияПолитика 13 июля, 16:12
Сорокин: строящиеся стадионы ЧМ-2018 в течение лета приступят к засеву газонаСпорт 13 июля, 16:04
"Швабе" показал интеллектуальный светофор на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 13 июля, 16:02
Сарсания: Кержаков назначен на интересную и важную должность в пирамиде ФК "Зенит"Спорт 13 июля, 16:00
РЖД и китайская ZJSG могут создать СП для организации логоцентров в РФ и странах АТРТранспорт 13 июля, 15:46
Фурсенко: Кержаков завершил карьеру, "Зенит" устроит ему торжественные проводыСпорт 13 июля, 15:42
Сорокин: организовать жеребьевку ЧМ-2018 в Кремле будет сложно, но это того стоитСпорт 13 июля, 15:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина во французском Куршевеле, который пройдет 11 августа, станет для лидера сборной России Ирины Аввакумовой первым стартом сезона. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
В завершившемся сезоне Аввакумова показала лучший результат среди россиянок, став девятой в общем зачете среди женщин в Кубке мира и показав 12-й результат на чемпионате мира в финском Лахти.
"Сейчас мы проводим сборы в Словении, уже прыгаем с трамплина. Здесь будем тренироваться до 16 июля. После этого с 24 июля мы будем готовиться в Чайковском, а 9 августа вылетаем в Куршевель, где пройдут первые соревнования", - рассказала Аввакумова.
"Прыжки даются хорошо, работаю с личным тренером. Все проблемы, которые были, тихонько решаем, сейчас уже есть улучшения и в качестве, и в красоте прыжка. В пятницу будем пробовать новый комбинезон и лыжи ", - добавила она.
25-летняя спортсменка включена в состав женской команды для подготовки к Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.