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Лидер сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина Аввакумова начнет сезон 11 августа

Спорт
13 июля, 15:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Россиянка примет участие в этапе летнего Гран-при во французском Куршевеле

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Ирина Аввакумова

Ирина Аввакумова

© EPA/MARKKU OJALA

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина во французском Куршевеле, который пройдет 11 августа, станет для лидера сборной России Ирины Аввакумовой первым стартом сезона. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

В завершившемся сезоне Аввакумова показала лучший результат среди россиянок, став девятой в общем зачете среди женщин в Кубке мира и показав 12-й результат на чемпионате мира в финском Лахти.

"Сейчас мы проводим сборы в Словении, уже прыгаем с трамплина. Здесь будем тренироваться до 16 июля. После этого с 24 июля мы будем готовиться в Чайковском, а 9 августа вылетаем в Куршевель, где пройдут первые соревнования", - рассказала Аввакумова.

"Прыжки даются хорошо, работаю с личным тренером. Все проблемы, которые были, тихонько решаем, сейчас уже есть улучшения и в качестве, и в красоте прыжка. В пятницу будем пробовать новый комбинезон и лыжи ", - добавила она.

25-летняя спортсменка включена в состав женской команды для подготовки к Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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