Москвичка Беляева выиграла Спартакиаду учащихся в прыжках в воду с вышки

ТАСС, 13 июля. Москвичка Екатерина Беляева стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в прыжках в воду с вышки. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Спортсменки прыгали с вышек высотой 5 м, 7,5 м и 10 м в зависимости от степени подготовки. Беляева получила 284,35 балла. Второй стала представительница Московской области Елизавета Кузина (263,35), третье место заняла москвичка Яна Сатина (255,90).

Соревнования по прыжкам в воду проходили в Казани во Дворце водных видов спорта, который принимал чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и Универсиаду в 2013 году.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.