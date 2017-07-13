Жуков: легкоатлеты РФ на Юношеском фестивале в Венгрии выступят под флагом своей страны

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии будут выступать под флагом своей страны. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает, что на фестивале российские легкоатлеты не должны выступать под флагом своей страны, и уведомила о своей позиции ассоциацию Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Член исполкома ЕОК Александр Козловский, в свою очередь, заявил ТАСС, что исполком и новый президент ЕОК Янес Кочианчич настаивают на том, чтобы российские легкоатлеты выступали в Венгрии под российским флагом.
"Именно ЕОК определяет условия участия команд в этом соревновании, - сказал Жуков. - Исполком ЕОК рассматривал письмо IAAF о том, чтобы российские легкоатлеты выступали под нейтральным флагом. ЕОК не согласился с этим предложением и считает, что все члены российской команды должны выступать в российской форме под российским флагом, а в случае успеха должен быть и российский гимн. Будем выступать как сборная команда России".
Легкоатлетический турнир на Фестивале будет проходить по правилам IAAF, которая в ноябре 2015 года приняла решение о приостановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации. В феврале IAAF допустила российских спортсменов в возрасте до 15 лет до международных соревнований, однако их более старшие товарищи до восстановления прежнего статуса ВФЛА могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе и при условии наличия индивидуальных разрешений от Международной федерации.
Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 23 по 29 июля, более 3,5 тысяч молодых спортсменов со всей Европы в возрасте от 12 до 18 лет будут соревноваться в десяти видах спорта: баскетбол, велоспорт, гандбол, гимнастика, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, теннис и гребля на байдарках и каноэ.